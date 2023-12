VIDÉO - Les festivals de lumière s'installent dans les traditions de Noël

La période de Noël donne envie d’un peu de féerie et d’enchantement. Ces dernières années, le mois de décembre est l'occasion de plusieurs festivals de lumières. De gigantesques lanternes colorées qui prennent vie une fois la nuit tombée.

Des lumières par milliers, des animaux de tout temps, des personnages éblouissants, comme ce Bouddha géant ou ce peuple mongol. Peu importe le froid, durant tout l’hiver, à peine la nuit tombée, les visiteurs du parc de Thoiry (Yvelines) se promènent dans cet univers digne d’un conte de fées. Il a fallu un an pour mettre en place ce festival, que dont on découvre les images dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Environ 2000 lanternes sont exposées, parfois confrontées à l’humidité et au vent. Chaque jour, Émilie Félix, la scénographe, les inspecte, les répare avec beaucoup d’attention.

400.000 visiteurs annoncés à Montauban

C’est à plus de 500 kilomètres de là, à Montauban (Tarn-et-Garonne), que se déroule chaque année le plus grand festival de lanternes de l’Hexagone. Nous avons pu assister aux préparatifs. Pour fabriquer les 2500 lanternes, 80 techniciens sont venus de Chine. Aujourd’hui, ce savoir-faire est devenu un business, et cet événement féérique a un coût : près de quatre millions d’euros. Mais avec les 400.000 visiteurs annoncés, il devrait en rapporter trois fois plus à la ville de Montauban.

Cet hiver, des dizaines de spectacles lumineux sont organisés dans tout le pays. Le tarif de l’entrée est en moyenne de quinze euros par personne.