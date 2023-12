VIDÉO - Ventes solidaires : des cadeaux de Noël qui sauvent des vies

C'est la dernière ligne droite pour les cadeaux de Noël, il va y avoir du monde dans les magasins. Si vous cherchez encore une bonne idée, vous pouvez la doubler d'une bonne action. L'Association Mécénat Chirurgie cardiaque organise justement une grande vente, où s'est rendu TF1.

Dès l'ouverture des portes, c'est la cohue. Jouets, vêtements, chocolats ou petits électroménagers, le public prend d'assaut les stands, comme on le voit dans le reportage du 13H en tête de cet article. La vente de Noël pour le Mécénat Chirurgie cardiaque a ses habitués qui reviennent tous les ans, et d'autres qui découvrent.

Financer des opérations chirurgicales

Sur les arbres de Noël, des photos d'enfants souriants, des enfants guéris grâce au travail de l'association. "Nous prenons en charge des enfants qui naissent dans le monde avec une malformation cardiaque, qui viennent des pays où il n'y a pas les moyens de les opérer. On les fait venir en France, et on va financer leur opération dans les hôpitaux français", explique Orso Chetochine, directeur de l'association, au micro de TF1.

Des marques ont offert, à l'association, des produits, ils sont vendus entre 40 et 70% moins chers que dans le commerce. Les vendeurs sont ici bénévoles et les clients sont sensibilisés à la cause. Avec cette vente, Mécénat Chirurgie cardiaque espère pouvoir financer les opérations de 17 enfants dans le monde.