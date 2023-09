31.000 éclairs : ce dimanche a été le jour le plus orageux pour un mois de septembre

C'est le département de la Haute-Vienne qui a enregistré le plus d'éclairs avec 2713 impacts, suivi par le Cher et le Lot-et-Garonne avec respectivement 2696 et 2106 impacts au sol.

L'observatoire français des orages et tornades Keraunos confirme sur le réseau social X, anciennement Twitter, qu'il s'agit de la journée "la plus fortement orageuse de septembre depuis le début de nos relevés en 2009". Il comptabilise de son côté plus de 35.000 éclairs.