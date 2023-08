Alerte aux grandes marées dans la Manche et la mer du Nord

D’après le communiqué préfectoral, "tous les usagers de la mer, et en particulier ceux qui pratiqueront la pêche à pied ou qui se promèneront sur le littoral soumis à la marée" sont invités à prendre leurs précautions face au phénomène. Ainsi, les grandes marées rendent "les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse, engendrant un risque accru d'isolement par la marée".

La préfecture maritime recommande donc de "consulter la météo" avant toute sortie en mer, de "ne pas sortir seul" ou encore de pouvoir communiquer avec l’extérieur et de "conserver un point de repère visuel sur le littoral". À titre d’indication, il faut composer le 196 pour contacter les secours en mer.