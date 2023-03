Alerte aux orages : comment expliquer cet épisode "digne d'un mois de mai" ?

Selon plusieurs scientifiques, la perturbation de ce début de semaine serait ainsi provoquée par un air chaud et des températures élevées pour un mois de mars. "On a une masse d'air qui depuis quelques jours a tendance à remonter des basses latitudes de l'Atlantique, des zones proches des Antilles", explique Frédéric Long, évoquant une "dépression principale qui circule des îles britanniques vers la mer du Nord" et "une rivière atmosphérique ayant donné un épisode pluvieux dans les Alpes notamment".

Or, au contact de l'air chaud qui remonte de Méditerranée et de l'air polaire qui arrive des îles britanniques, l'activité de cette dépression se trouve renforcée expliquant de tels orages inédits pour la saison. "On a de l'air froid qui vient plutôt du nord-ouest qui entre en altitude et va se retrouver au-dessous de l'air chaud de basse couche provoquant une forte instabilité", poursuit le prévisionniste, soulignant qu'"entre les deux ça donne plus de gradients, avec des vents près du sol qui ont tendance à converger". Et de préciser :"cette convergence fait que le surplus d'air qui arrive va monter et favoriser les cumulonimbus, ces nuages très puissants qui peuvent contenir beaucoup d'eau et de la glace".