Canicule : 15 départements en vigilance rouge, 51 autres en orange

La journée de lundi pourrait être l'une des plus chaudes jamais enregistrées à l'échelle de la France. "Il y a énormément de records attendus demain : en Bretagne, avec peut-être jusqu'à 40 °C à Brest", ce qui serait un record absolu, mais aussi dans les Landes, où "la forêt landaise sera au-dessus des 42 °C et peut-être jusqu'à 44 °C", a assuré Olivier Proust, prévisionniste de Météo France lors d'un point presse.

La nuit de lundi à mardi sera à son tour brûlante dans tous les départements en rouge, avec des minimales ne descendant pas en dessous de 25/26 °C au plus frais de la nuit, selon le météorologue. Mardi, "la baisse sensible des températures par l'Atlantique se confirme. En conséquence, la vigilance rouge canicule devrait être levée sur la carte de mardi à 6 h", selon le bulletin de Météo France. Dès mercredi, "les fortes chaleurs ne concerneront plus que le quart sud-est avec des nuits toujours très chaudes, situation qui pourrait y perdurer encore quelques jours".