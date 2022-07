Canicule : 38 départements désormais placés en vigilance orange

"Vers 15 H ce samedi après-midi, on relève déjà souvent plus de 35°C du Sud-Ouest à la vallée de la Durance. Le thermomètre affiche ponctuellement 39°C dans les Landes et le Gard", note Météo France dans son bulletin publié à 16h ce samedi. L’épisode doit durer et s'intensifier jusqu’à lundi 18 juillet, avant "s'atténuer par l’Ouest à partir de mardi", prédit l’organisme.