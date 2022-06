Face à un risque de feu de forêt maximal samedi, l'ONF prend des mesures restrictives

En plus des événements annulés, "les routes forestières ouvertes à la circulation automobile seront interdites. Rubalise (des rubans de signalisation, ndlr) et panneaux seront mis en place autant que possible pour prévenir les usagers", a indiqué l'ONF. Les travaux forestiers seront également mis à l'arrêt samedi.

L'objectif de ces mesures est de "protéger les forêts des risques induits par la conjonction d'épisodes climatiques particuliers et d'une fréquentation élevée".