VIDÉO - Canicule : l'Ardèche dans le rouge

Des vacanciers voulaient faire un plongeon pour fuir la chaleur. C’est raté, il faudra se contenter des pieds dans l’eau. Il faisait 33 degrés dès le matin aux Ollières-sur-Eyrieux, une petite commune ardéchoise. Les cours d’eau s’assèchent... et les touristes aussi. Même la rivière ne suffit plus. "L’eau est tiède. Il fait très chaud et c’est difficile de se rafraîchir", constate une vacancière. La chaleur est étouffante : "On a du mal à dormir surotut", relève un autre.