Canicule : quatre départements français placés en vigilance orange

Dans le détail, sur le Centre-Est, les minimales seront le plus souvent comprises entre 20 et 22 degrés avec des maximales pouvant aller de 34 à 37 degrés "voire un peu plus ponctuellement", précise l'organisme. Sur le Sud-Est et notamment les Alpes-Maritimes, "les minimales iront de 22 à 25 degrés" et les "maximales de 34 à 37 degrés". Les nuits devraient ainsi rester chaudes dans la région, constituant un facteur aggravant. Les chaleurs devraient encore être présentes lundi avec des "maximales en hausse sur Paca avec 37 à 40 degrés". Les départements du Var et des Bouches-du-Rhône pourraient alors être placés en vigilance orange canicule. Météo-France précise ainsi que "la fin de cet épisode est bien sûr encore incertaine" mais que "le risque semble durable sur le sud-est du pays".