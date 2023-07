Canicule : que nous réservent les prochains jours ?

Le mercure a en effet continué de grimper dimanche en France, en particulier dans le centre-est et le quart sud-est. Selon le bulletin de Météo-France, publié aux alentours de 18h, cinq départements se trouvaient en vigilance orange canicule : l'Ain, les Alpes-Maritimes, l'Isère, la Loire et le Rhône. "Les températures maximales sont comprises entre 34 à 37 degrés, voire un peu plus ponctuellement sur les départements en orange", soulignait-il. En fin d'après-midi, le mercure avait même atteint 37 degrés à Colmar ou à Aix-en-Provence et effleuré les 38 degrés à Villefranche, dans le Rhône. Dans le secteur, les températures ne devraient pas beaucoup baisser dans la nuit, avec 27 degrés à Perpignan et 25 degrés à Lyon.

Pour la journée de lundi, la vigilance orange canicule est maintenue pour ces cinq départements, ainsi que pour deux autres qui rejoignent la liste : les Alpes-de-Haute-Provence et le Var. Les orages devraient en revanche connaître un "répit", selon Météo-France.