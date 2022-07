Canicule : à quoi correspond la vigilance rouge, déclenchée dans 15 départements ?

À cet effet, le service de météorologique conseille une panoplie de comportements à adopter, parmi lesquels une bonne hydratation et une bonne alimentation. En cas de vigilance extrême, il est également important de se rafraichir, en se mouillant le corps ou en se désaltérant dans des endroits frais et climatisés, notamment lors des heures les plus chaudes, entre 11 h et 21 h. En outre, Météo-France recommande de limiter les activités physiques et sportives et de porter des vêtements légers.

Plusieurs signes corporels peuvent subvenir en cas d'augmentation intense du mercure. Si vous notez des symptômes de déshydratation, d'hypothermie ou un coup de chaleur, il est impératif de consulter un médecin ou de composer le 115.