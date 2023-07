Vague de chaleur : à quoi s'attendre ce mardi en France ? Les prévisions météo

Jusqu'à 40°C. La France va connaître ce mardi 18 juillet une nouvelle hausse des températures en raison d'un dôme de chaleur qui s'installe en Méditerranée et d'une masse d'air "extrêmement chaude" qui remonte sur le sud-est du pays, indique Météo France.

Sept départements seront à cette occasion placés en vigilance orange canicule pour la journée : les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales. "Un certain nombre de départements des régions voisines seront touchés par un pic de chaleur intense", précise Météo France.