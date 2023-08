Canicule exceptionnelle cette semaine : quel(s) jour(s) va-t-il faire le plus chaud ?

C'est toute la moitié sud du pays qui s'est réveillée ce dimanche matin sous une chaleur déjà étouffante, après une nuit souvent sans répit, au cours de laquelle le mercure est peu descendu. La canicule s'est étendue sur une grande partie du pays, avec 49 départements placés en vigilance orange par Météo-France : "Une vague de chaleur durable et intense pour la période s'installe sur le pays", souligne l'agence de prévisions dans son dernier bulletin. Des pics tutoyant voire dépassant les 40°C sont déjà attendus dans la journée dans le quart sud-est, et le thermomètre pourrait encore afficher quelques degrés de plus en début de semaine, lors duquel un pic d'intensité est à prévoir.

La journée de samedi avait déjà été particulièrement chaude, avec des pointes autour de 39°C enregistrées en Ardèche, dans le Var, l'Ain ou encore la Drôme, et quelques records absolus de températures minimales atteints dans la moitié nord, comme à Charleville-Mézières dans les Ardennes, avec 20,1°C, ou à Amiens dans la Somme (21,7°C) et Beauvais dans l'Oise (21,5°C). Le mercure devrait encore progresser ce dimanche, pour atteindre "généralement 35 à 38°C au sud d'un axe Angoulême, Bourges, Colmar, c'est-à-dire une large partie sud et est du pays", explique Météo-France. C'est sur le midi toulousain qu'il devrait faire le plus chaud, avec 38 à 39°C attendus, ainsi que "vers la basse vallée du Rhône entre Montélimar, Nîmes et Carpentras" et dans le Roussillon, où les températures devraient même grimper jusqu'à 40 à 41°C.