VIDÉO - "On n'a jamais vu ça" : après la neige, la Normandie en alerte aux crues

Deux départements sont placés en alerte orange par Météo-France pour des risques de crue : l’Orne et le Calvados. Des cours d’eau débordent et à cause des températures négatives, les champs et les routes autour sont gelés.

Au lever du jour, le pays d’Auge affiche moins neuf degrés. Les cours d’eau entament leur décrue, laissant derrière eux un miroir de glace à Mesnil-Mauger (Calvados).

Michel a vu son jardin inondé, puis se figer en quelques secondes. À chaque pas, une glissade. La rivière qui bordait sa maison s’est transformée en fleuve dans la nuit de jeudi à vendredi. L’eau est montée jusque dans sa maison, puis repartie aussitôt. Une immense flaque complètement gelée en témoigne. "On n’a jamais vu ça … Tant d’eau autour de la maison, c’est une première", affirme une femme.

Au moment de sortir ses chevaux, Alix reste prudente. La rivière a trempé les sols. "Ce matin, il y avait un risque de verglas sur le pont. Et comme c’est le seul passage que j’ai pour accéder à mes prairies, il fallait être vigilant et mettre du sel et du sable pour ne pas que les chevaux glissent", explique-t-elle. Ses poulains foulent pour la première fois une prairie avec une herbe toute blanche. En Normandie, le temps restera froid et sec jusqu’à six degrés attendus en milieu d’après-midi vendredi.