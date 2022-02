Cyclone Emnati : La Réunion placée en alerte rouge, les habitants appelés à se confiner

"Chacun doit se confiner dès 21h jusqu'à nouvel ordre" et se "regrouper dans la pièce la plus protégée avec tous les éléments de première nécessité", a déclaré le préfet Jacques Billant lors d'un point de situation en milieu d'après-midi. Les communes ont ouvert des centres d'hébergement d'urgence et "personne ne doit rester dehors ce (dimanche) soir", a insisté le représentant de l'État, qui anticipe des conditions de circulation "particulièrement dangereuses, notamment au petit jour".