VIDÉO - Alerte météo dans le Pas-de-Calais : trois semaines de crues

Dans le Pas-de-Calais, la pluie tombée ce lundi fait remonter le niveau des eaux. Deux cours d'eau, dont la Canche, sont en vigilance crue.

La maison médicale de Neuville-sous-Montreuil baigne toujours dans l'eau, tout comme la pharmacie qui est juste à côté et 40 autres maisons du quartier. Il y est tombé, en trois semaines, l'équivalent de six mois de pluie et il pleut encore.

Pomper n'a aucune utilité, tellement l'eau est partout, dans les champs, les fossés... Et la Canche est toujours prête à déborder. Les digues, installées il y a quelques années pour lutter contre les inondations, n'ont pas tenu. "Avant de pouvoir pomper et évacuer l'eau, il faut reboucher, pour après pouvoir remettre tout en œuvre", explique Cédric Delaleau, habitant de Montreuil-sur-Mer.

Pourquoi l'eau ne part pas ? Pour les spécialistes, l'urbanisme galopant de ces dernières années et les remontées de nappe en sont des causes. Les sinistrés du Pas-de-Calais apprennent à être patients, car les inondations sont loin d'être terminées.