Tempête Ciarán : des risques de submersions marines jusque sur la côte méditerranéenne

En effet, Météo-France a noté dans son bulletin du jeudi 2 novembre, à 10 heures, qu'"en lien avec la tempête Ciarán sur la façade atlantique, les vents forts de Sud-Ouest soufflent sur une large partie du bassin méditerranéen". De très fortes vagues et une surélévation temporaire du niveau de la mer sont attendues et nécessitent une "vigilance particulière". À Nice en particulier, des vagues jusqu'à quatre mètres devraient être observées. Une houle du sud et des rafales pouvant atteindre les 70 km/h sont également annoncées.

Par conséquent, à partir de 11 heures et jusqu'à minuit, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, sont en alerte orange "vagues-submersion". Les préfectures appellent la population à se tenir au courant et à ne pas s'approcher ou circuler en bord de mer. Par précaution, les plages et les sentiers côtiers ont été fermés du côté de Nice. En cas de nécessité absolue, les autorités recommandent de circuler avec précaution. Il ne faut pas non plus se baigner ou prendre la mer. À l'inverse, il est conseillé de fermer ses portes et ses fenêtres en front de mer et de vérifier l'amarrage des bateaux.