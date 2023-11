Tempête Ciarán : un chauffeur de poids lourd meurt après la chute d'un arbre dans l'Aisne

"Il y a eu cette nuit, semble-t-il, un chauffeur routier, qui, en raison du risque de vent, est décédé dans un accident de la route dans l'Aisne avec un arbre tombé sur le camion", avait annoncé dans la matinée, sur franceinfo, le ministre des Transports, Clément Beaune. "On aura les détails un peu plus tard", avait-il ajouté. Avant de marteler un message de vigilance "dans tous les modes de transports", alors que le niveau d'alerte dans l'Aisne était minoré. "Cela montre, que même dans les départements qui ne sont pas en vigilance rouge, il y a des risques et des dangers très forts sur la route."