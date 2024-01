Neige et verglas : à quoi s'attendre dans les prochaines 48 heures ?

Des chutes de neige et des pluies verglaçantes sont attendues, de l'Île-de-France à l'Alsace, en passant par la Champagne. Une cellule de crise interministérielle s'est réunie mardi en début de soirée. Alors à quoi faut-il s'attendre ?

Anticipation, c'est le mot d'ordre de la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) qui a distribué dès mardi 16 janvier au soir à ses administrés des sacs de sel. Le principal danger, ce sont les pluies verglaçantes qui pourraient toucher le nord, de la Normandie jusqu'en Franche-Comté. Ce mercredi, 15 cm de neige en moyenne vont tomber dans les Hauts-de-France, et jusqu'à 5 cm à Paris.

Alerte de niveau 3 en Île-de-France

Résultat, du côté de Reims, dans la Marne, c'est dans les champs qu'on s'active. Pour Anthony Michau, maraîcher, il y a en effet urgence : il doit déterrer ses poireaux avant qu'ils ne soient piégés dans le sol. "Quand il y a une vigilance, l'activité économique sera beaucoup plus basse que la normale. Mais encore une fois, on s'adapte à la météo", affirme-t-il dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Mais la grosse inquiétude demeure surtout en Île-de-France. Ainsi, à Meudon, dans les Hauts-de-Seine, des pluies verglaçantes devraient avoir lieu et la neige pourrait tomber à Paris dès mercredi après-midi. Les automobilistes s'y préparent. "On réduit un peu la vitesse et ça passe", assure un motard. Tandis qu'une conductrice admet qu'elle "partira plus tôt" ou qu'elle restera chez elle. Il faut dire que personne ne veut revivre les embouteillages de la semaine dernière. Trois centimètres de neige avaient suffi pour fermer deux autoroutes autour de la capitale.

Cette fois, la direction des routes se dit prête, comme c'est le cas à Jouy-en-Josas dans les Yvelines, où cinq véhicules sont mobilisés dès ce mardi soir sur 150 km de route, accompagnés d'assez de moyens pour tenir plusieurs jours. En Île-de-France, l'alerte est de niveau 3. C'est la plus haute vigilance pour neige et verglas.