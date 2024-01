VIDÉO - Neige et verglas : glissades, accidents... Les images de la pagaille sur les routes

L'épisode de neige et verglas prévu par Météo-France concerne toute la moitié Nord du pays. Bouchons, accidents... La matinée a été difficile sur les routes de ces départements. Le JT de TF1 fait le point sur les difficultés de circulation ce mercredi 17 janvier.

Une portion d'autoroute a été transformée en véritable patinoire sur l'A31, près de Metz (Moselle), à cause des intempéries. Des automobilistes sont restés bloqués pendant trois heures. "J'ai fait deux kilomètres en deux heures", soupire un chauffeur. "Je roulais à dix à l'heure, quand ça s'est arrêté, la voiture s'est mise en travers tout de suite", confirme un automobiliste à l'arrêt. En cause, notamment, des poids lourds qui ont circulé malgré l'interdiction dans le département. "Énervant. C'est stressant, fatigant, voilà", lâche une conductrice dans le reportage en tête de cet article.

Plusieurs accidents ont déjà eu lieu. Sur l'A31, un camion s'est retrouvé perpendiculaire à la route. Et cette nuit, toujours sur cette autoroute, un carambolage entre plusieurs poids lourds s'est produit, sans faire de victimes.

En Ile-de-France, des pluies verglaçantes attendues mercredi soir

Un peu plus à l'est, à Mertzwiller, dans le Bas-Rhin, le verglas cause aussi ses premières sorties de route sur les axes secondaires. Les saleuses tournent à plein régime depuis cette nuit. "J'ai commencé à minuit et j'arrête à 13 h, explique un patrouilleur. J'ai d'autres collègues qui ont commencé à minuit et vont arrêter à 16h30."

Si dans le Ggrand Est, les pluies verglaçantes sont bel et bien tombées, à Amiens (Picardie), les grosses chutes de neige attendues n'ont pas encore eu lieu. Un léger soulagement pour les automobilistes. "On pensait que ça allait être bloqué toute la journée, mais finalement peut être sur l'après-midi, on verra bien ce qui tombe", confie l'un d'eux.

Dernière occasion aussi d'équiper au mieux son véhicule. Dans un garage, depuis une semaine, les ventes de chaussettes et de chaines se multiplient : "Depuis hier, on n'arrête pas sur les chaines, les chaussettes, c'est la folie". Les retardataires ont même eu le temps de faire mettre les pneus neige indispensables pour les prochains jours.

Vigilance également en Île-de-France où des pluies verglaçantes et de la neige devraient tomber dès ce soir. À Issy-les-Moulineaux et dans tout le département, des Hauts-de-Seine, la préfecture invite les Franciliens à rentrer chez eux avant 18 h. Au nord de Paris, à l'entrée de l'autoroute A1, les camions doivent s'immobiliser sur les côtés à cause du risque de verglas. Tout est fait pour éviter de nouveaux accidents et d'interminables bouchons.