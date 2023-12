Neige-verglas, pluie-inondation et crues : 7 départements en vigilance orange

Ce vendredi, dans son bulletin de 10h, Météo-France place 7 départements en vigilance orange pour crues, neige-verglas ou pluie-inondation. Il s'agit de la Loire, de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence Certains départements sont concernés par deux alertes, et la Haute-Savoie cumule les trois.

Attention si vous habitez l'est de la France : ce vendredi 1er décembre, Météo-France place 7 départements en vigilance orange pour crues, neige-verglas ou pluie-inondation dans son bulletin de 10h. Il s'agit de la Loire, de l'Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère, des Hautes Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence. Certains départements cumulent deux alertes, ou même trois pour la Haute-Savoie.

Vigilance orange neige-verglas :

- Loire

- Ain

- Haute-Savoie

- Savoie

- Isère

Vigilance orange pluie-inondation :

- Haute-Savoie

- Savoie

- Isère

- Hautes-Alpes

- Alpes-de-Haute-Provence

Vigilance orange crues :

- Haute-Savoie.

Météo-France précise que l'épisode de neige en Savoie, Haute-Savoie, Isère, Ain et Loire est attendu "en début de soirée". L'agence météorologique mentionne aussi un "flux de sud-ouest perturbé, donnant des précipitations durables sur les Alpes, avec une limite pluie-neige d'abord élevée en altitude, encore généralement supérieure à 1500 m ce vendredi matin sur les Alpes du Nord. La limite pluie-neige va baisser nettement dans l'après-midi. Il va neiger jusqu'à basse altitude sur les Alpes du Nord et le département de la Loire."

Dans son bulletin de 10h, Météo-France ajoute que "ces dernières 36 heures, on relève des cumuls fréquemment compris entre 40 et 70 mm avec localement plus de 100 mm sur les Alpes du Nord, les Hautes-Alpes, et l'est des Alpes-de-Haute-Provence."