Alerte météo : onze départements en vigilance orange pour "vents violents" et "vagues-submersion" vendredi

Le vent va souffler fort vendredi dans le sud-est, selon Météo-France qui place sept départements en alerte orange pour "vent violent". Il s'agit des Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Var, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

"En tout début de matinée, la Tramontane va se renforcer nettement. Sur les Plaines de l'Aude, à l'est de Carcassonne, les rafales sont de l'ordre de 100 à 120 km/h. Sur le relief (Capcir, Conflent, Fenouillèdes, Corbières, Montagne Noire, Espinouse et Cévénnes) les rafales sont de l'ordre de 110 à 130 km/h. Localement elles peuvent atteindre 140 km/h sur les hauts reliefs", détaille Météo-France. Ces fortes rafales devraient ensuite s'atténuer en cours d'après-midi.

En Corse, le vent d'ouest se renforcera en cours de matinée et concernera le relief, la Balagne et l'est de l'île, atteignant 120 à 140 km/h. Dans l'après-midi, les violentes rafales seront fréquentes.