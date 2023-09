Orages : neuf départements placés en vigilance orange

Après la chaleur, place aux orages. Ce lundi 11 septembre, Météo-France place en vigilance orange neuf départements du sud-ouest de la France à compter de 19h pour des phénomènes localement violents. Sont concernés : les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Gers, les Landes, la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, la Dordogne et le Lot. Des épisodes "avec grêle et fortes pluies" sont attendus "ce soir et en première partie de nuit dans le Sud-Ouest", précise Météo-France. L'organisme prévient également que "dans les départements limitrophes placés en vigilance jaune, des orages ponctuellement forts ne sont pas exclus mais de façon plus marginale".