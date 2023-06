Orages et pluie-inondation : deux départements en orange

Si des averses commencent à tomber sur les Cévennes et l'est de l'Hérault, l'événement orageux n'a pas encore débuté et gagnera en intensité dans la soirée. La localisation des plus forts orages reste encore incertaine, ceux-ci pouvant se produire sur le Haut-Languedoc ou plutôt vers les plaines, prévient Météo-France.