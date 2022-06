Orages : "Plusieurs milliers d'hectares" du vignoble bordelais détruits par la grêle

Des chutes de grêle d'une "extrême violence". Lundi 20 juin, le sud-ouest de la France - et plus particulièrement la Gironde - a été durement touché par des orages qui étaient accompagnés d'abondantes chutes de grêle. Selon le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB), contacté par TF1info, "un recensement (des dégâts) est en cours". L'organisme de défense de la filière viticole bordelaise évoque "plusieurs milliers d'hectares touchés (...) dans le haut Médoc et au nord de Saint-Émilion".

Ce mardi matin, impossible d'avoir une idée précise de l'impact de la grêle sur les parcelles viticoles. "L'épisode a été très étendu, mais également très disparate avec des situations extrêmement hétérogènes d'une zone à l'autre sur quelques kilomètres", assure Sara Briot-Lesage, du CIVB, à TF1info. "Des viticulteurs constatent encore les dégâts dans leur propriété", complète-t-on. Plusieurs professionnels, cités par Sud-Ouest, estiment que dans le Libournais et le Médoc entre "50 et 100% des parcelles" seraient détruites.

"On a vu l'orage monter. La pluie a commencé et les premiers grêlons sont arrivés. On a espéré et prié pour que ça s'arrête rapidement, mais ça ne s'est pas arrêté et ça s'est même intensifié. Cela a pas mal endommagé le vignoble. Si on fait une estimation rapide, on a perdu 40 à 50% de notre récolte", explique, ce mardi, Arthur Beyries, propriétaire d'un domaine à Ludon-Médoc (Gironde) sur RMC.