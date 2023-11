VIDÉO - Météo : quel temps ce mercredi 8 novembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Au passage des pluies sur la moitié nord-ouest, les rafales de sud-ouest atteindront 40 à 60 km/h dans les terres, 70 à localement 90 km/h en bord de mer.

Les températures minimales seront comprises entre 7 et 11 degrés en bord de mer, entre 3 et 7 en général dans l'intérieur du pays avec localement des faibles gelées dans les vallées d'Auvergne et des Alpes, sur le Haut-Languedoc et la Provence. Les maximales atteindront le plus souvent 10 à 15 degrés, 15 à localement 18/19 au sud de la Garonne et en bord de Méditerranée.