VIDÉO - Météo : quel temps ce vendredi 10 novembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Les températures minimales s'échelonneront de 4 à 8 degrés sur la moitié nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes, de 7 à 11 au sud. Les maximales plafonneront entre 9 et 13 degrés sur la moitié nord, entre 10 et 16 au sud avec des pointes à 18 sur les côtes méditerranéennes et même 20 degrés sur l'est de la Corse.