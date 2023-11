VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 9 novembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Un temps instable avec de courtes éclaircies mais des averses de plus en plus fréquentes s'installera sur tout le reste du pays. Les averses pourront prendre un caractère orageux le long des côtes de Manche et sur la façade atlantique.

L'activité pluvieuse restera marquée la nuit suivante du Sud-Ouest au Nord-Est avec le passage d'un front secondaire. On surveillera les cumuls de l'Aquitaine au Massif central, sur le Grand Est et en bord de Manche.

Au passage des pluies du Centre au Nord-Est le matin, puis sur une large moitié nord-ouest sous les averses en journée, le vent de sud-ouest à ouest sera modéré à assez fort: rafales de 50 à localement 70 km/h dans les terres, parfois jusqu'à 80/90 km/h sur les côtes de Manche et de l'Atlantique.