Violents orages : 30.000 scouts mis à l'abri à Chambord

"Le château a été fermé au public dès 15H30 en prévision de l'orage. L'idée était d'accueillir en priorité les plus jeunes dans le château, soit environ 10.000 personnes. Les plus âgés sont restés dans les bus à l'abri de la foudre et de la grêle. On attend un deuxième orage vers 19H30", a-t-il expliqué, précisant qu'il y avait eu des dégâts, tels que "des tentes arrachées, des chutes d'arbres et des infiltrations d'eau dans le château".

Créés en 1971, les scouts unitaires de France, l'un des principaux mouvements du scoutisme, fêtent cette année leurs 50 ans, un anniversaire décalé d'un an en raison de l'épidémie de covid-19. Les participants sont venus de toute la France. Toutes les activités, jeux et ateliers prévus dans l'après-midi ont été annulés.