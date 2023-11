VIDÉO - Météo : quel temps ce mardi 7 novembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Le temps sera généralement instable mardi avec une vigilance rouge crues dans le Pas-de-Calais et des vigilances oranges pluie-inondation ou crues dans le nord et le sud-ouest de la France tandis que les éclaircies domineront dans le sud-est du pays, selon les prévisions de Météo-France.

Le Pas-de-Calais sera en vigilance rouge crues et orange pluie-inondation tandis que Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Deux-Sèvres seront en vigilance orange crues. Le Nord sera lui en vigilance orange pluie-inondation.

Jusqu'en mi-journée, des éclaircies feront jeu égal avec des passages nuageux, le temps restera sec des frontières belges et luxembourgeoises vers la Bourgogne, le bassin parisien, des Pays de la Loire jusqu'à l'intérieur de la Bretagne.

Le ciel sera chargé du Massif central à l'ouest des Pyrénées. Les éclaircies domineront largement du Languedoc-Roussillon vers la région PACA et le sud des Alpes.

L'instabilité restera de mise de l'Alsace vers la Franche-Comté et le nord des Alpes, le long des côtes de la Manche, plus particulièrement à proximité de la Côte d'opale ainsi que du Poitou-Charentes à la Gironde en donnant de fréquentes averses et temporairement un coup de tonnerre.

Il neigera sur les massifs à partir de 1.500 à 1.700 m. Les cumuls de pluies sous les averses seront encore conséquents.

L'après-midi, l'activité instable se tassera un peu des Flandres à la Normandie, les averses deviendront plus rares. Le ciel sera variable, des éclaircies s'installeront du nord de la Loire au Grand-Est.

L'ensoleillement restera généreux de la région PACA au Languedoc-Roussillon.

Les ondées seront toujours d'actualité du Poitou-Charentes à l'Aquitaine, la nébulosité restera compacte. Les averses se déplaceront en soirée en direction du Massif central et de la Bourgogne. Le ciel se couvrira à nouveau par la Bretagne annonçant l'arrivée d'une nouvelle onde pluvieuse pour la nuit suivante.