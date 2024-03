Crues : deux départements placés en vigilance orange

La Corrèze et la Dordogne sont en vigilance orange crues ce samedi 30 mars en raison de la montée du niveau de l'Isle et de la Vézère.

Conséquence des fortes pluies de la nuit, d'importants débordements sont attendus. Les départements de la Corrèze et de la Dordogne ont été placés en vigilance orange crues par Météo-France ce samedi 30 mars. Deux cours d'eau sont surveillance : la Vézère et l'Isle dans leur tronçon amont.

"Des pluies continues et prenant un caractère orageux localement fortes s'abattent depuis vendredi sur tous les bassins de la Dordogne et de l'Adour", écrit Vigicrues dans son dernier bulletin local Gironde-Adour-Dordogne. "Ces précipitations feront augmenter les niveaux des cours d'eau. Les premiers débordements seront atteints sur l'ensemble des bassins concernés par la vigilance. Les précipitations intenses qui ont touché le plateau de Millevaches ont généré des crues importantes de la Loyre et de l'Auvézère."

Dimanche pluvieux en vue

"Aujourd'hui samedi et surtout dimanche, de nouvelles pluies orageuses devraient à nouveau concerner les Cévennes et PACA donnant de bons cumuls de précipitations, à surveiller les réactions des cours d'eau les plus sensibles de ces secteurs", indique encore Vigicrues dans son bulletin national. Et de fait, comme annoncé par notre météorologue Guillaume Woznica, le jour de Pâques ressemblera plutôt à la Toussaint avec une météo particulièrement agitée au programme.

Dans la moitié est, les pluies seront soutenues et localement orageuses. De la Manche aux Pyrénées, après les précipitations de la nuit et du début de matinée, le ciel de traîne prendra le relai avec des averses, plus fréquentes dans le nord-ouest, le tout dans une ambiance ventée.