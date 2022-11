Météo : un fort coup de vent balaye la France, 55 départements en vigilance

Résultat, 55 départements ont été placés en vigilance jaune pour "vent violent". Les rafales pourront atteindre 100 à 120 km/h sur les côtes exposées, 80 à 90 km/h à l’intérieur des terres bretonnes et normandes. Le Finistère et le département de la Manche seront les plus exposés avec des pointes ponctuellement jusqu’à 100 km/h dans les terres et 130 km/h sur les caps, prévient Météo France. Déjà ce soir, 138 km/h en rafales viennent d’être mesurés à la pointe du Raz.

Durant la nuit, le vent soufflera autour de 70 à 80 km/h en pointes, voire localement plus sous les plus fortes averses entre les Pays-de-Loire, le Poitou-Charentes, le Centre et le Bassin parisien. L’ouest de la Bourgogne et la Champagne-Ardenne seront un peu plus en marge avec un vent entre 50 et 70 km/h par à-coups. Les plus fortes rafales s’attarderont ensuite jusqu'en milieu de matinée jeudi sur la Haute-Normandie et les Hauts-de-France où les 100 à 120 km/h seront atteints sur le littoral, parfois 130 km/h sur les caps exposés, 70 à 80 km/h dans les terres, conclut Météo-France.