Météo : six départements placés en vigilance orange, des orages "virulents" attendus

Cet épisode orageux "nécessite un suivi particulier en raison d'un risque significatif de phénomènes violents", prévient Météo France, qui prévoit que ces orages, parfois "virulents", s'accompagnent "de fortes précipitations, de grêle et de rafales de vent" pouvant atteindre les "100 km/h". Le reste de la France, hormis quelques départements du sud-est et la Corse, demeure en vigilance jaune pour orages, car "le risque existe, mais semble plus ponctuel".