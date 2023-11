Tempête Ciarán : de Saint-Nazaire à la Rochelle, les images des dégâts de la nuit

Après une nuit sous la tempête Ciarán, l'heure est venue de constater les dégâts. Ce jeudi 2 novembre, les habitants d'un large quart nord-ouest se sont réveillés avec de nombreux arbres déracinés et des dommages sur le réseau électrique. En tout, ce jeudi à 7 heures, quelque 1,2 million de foyers étaient privés d'électricité. Au moins une personne est morte dans les intempéries. Il s'agit d'un chauffeur routier tué par la chute d'un arbre alors qu'il était dans son véhicule dans l'Aisne. Selon Gérald Darmanin, au moins quatre personnes ont été blessées dont trois sapeurs-pompiers.

La chute d'arbres, de branches et de lignes électriques et téléphoniques a conduit la préfecture du Finistère à interdire la circulation sur l'ensemble du réseau routier du département, exception faite pour les véhicules de secours et d'intervention. Par ailleurs, comme annoncé par la SNCF mardi, le trafic TER est interrompu dans cinq régions du nord-ouest de la France.