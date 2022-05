Alerte météo : orages et grêle, 13 départements placés en vigilance orange

Des ondées localement orageuses pourraient arriver des côtes atlantiques en début de journée, sans toutefois présenter de caractère violent. Les ondées localement orageuses vont ensuite se décaler vers l'est en cours de matinée et concerner une large moitié nord du pays, toujours sans présenter de caractère violent.

En début d'après-midi, de nouveaux orages vont se former sur les reliefs de l'Auvergne et du Forez et pourront donner de fortes rafales ainsi que de la grêle. Puis, en fin d'après-midi, un axe orageux devrait se former sur le sud de l'Aquitaine et remonter ensuite rapidement vers le Périgord, le Limousin, le Quercy, et l'est du Poitou et des Charentes, en donnant de fortes rafales (jusqu'à 100/110 km/h) ainsi que par endroits de la grêle.