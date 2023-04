Risque cyclonique et pluies intenses : une campagne pour alerter les habitants en Outre-mer

Face aux risques climatiques, une nouvelle campagne d'information dédiée aux territoires d'Outre-mer. Le gouvernement a annoncé, jeudi 20 avril, le lancement d'un dispositif visant à alerter les populations d'Outre-mer face aux risques de pluies intenses, d'inondations et au risque cycloniques dans plusieurs régions.

Le premier volet de cette campagne concerne La Guyane, ont indiqué dans un communiqué Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, et Jean-François Carenco, ministre des Outre-mer. Elle est diffusée depuis le 10 avril via la radio, les réseaux sociaux et par voie d'affichage. Elle sera lancée, le 24 avril, aux Antilles (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin).