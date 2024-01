Alerte cyclonique violette à la Réunion : en quoi consiste le niveau maximal de vigilance ?

Alors que le cyclone Belal s'approche de La Réunion, l'île va basculer en alerte violette à partir de lundi 6h (3h, heure de Paris). Il s'agit du niveau de vigilance le plus élevé. En quoi consiste-t-il ?

C'est une grande première. Face à la menace du cyclone Belal, qui s'apprête à toucher terre et pourrait "marquer l'histoire" avec des vents qui pourraient atteindre les 200 km/h, La Réunion va basculer en alerte violette. "Passage prévu en Alerte violette à partir de 6h du matin (3h, heure de Paris, ndlr)", a annoncé la préfecture de l'île qui compte 870.000 habitants.

Interdiction de tous les déplacements

Ce niveau de vigilance, le plus haut possible pour un phénomène météorologique, est déployé en cas de "danger (exceptionnel) imminent". Spécifique aux cyclones et ouragans, il est mis en place avec un préavis de trois heures quand les vents sont susceptibles de dépasser les 200 km/h.

Concrètement, ce dispositif signifie que la vie normale est provisoirement paralysée. "Toute circulation est formellement interdite pour quelque cause que ce soit et jusqu'à nouvel ordre", indiquent les autorités. Les habitants doivent rester confinés à leur domicile. La moindre sortie, même très courte dans son jardin ou sur son balcon, est interdite. "Restez confiné et tenez-vous informé, ne sortez en aucun cas, restez calme et à l’écoute des bulletins météorologiques et des consignes officielles", résume la préfecture. À noter que les secours non plus ne sont pas autorisés à circuler, sauf autorisation spéciale, tant que l'alerte violette n'est pas levée.

Une fois le cyclone terminé, une alerte violette est automatiquement suivie d’une alerte rouge. Durant celle-ci, les déplacements restent interdits le temps que les secours mènent des opérations de reconnaissance du réseau routier. Plus globalement, les sorties ne redeviennent autorisées qu'après communication officielle en ce sens.