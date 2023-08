Canicule, orages : 10 départements en alerte

Que ce soit en raison de l'orage ou de la canicule, dix départements sont désormais placés en vigilance orange par Météo-France ce lundi 14 août 2023. La Corrèze, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne, et le Tarn-et-Garonne sont concernés par une alerte aux orages émise à 10h. L'institut météorologique évoque "une situation orageuse non exceptionnelle pour la saison mais nécessitant une vigilance particulière compte-tenu des forts cumuls de pluie et de l'importante activité électrique attendus".