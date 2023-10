VIDÉO - Alpes-Maritimes : l'image impressionnante d'un bus emporté par les eaux

Un peu plus haut dans le village, se joue le même scénario : un pont provisoire, depuis trois ans, n'a pas résisté à la force du cours d'eau. Le niveau de la Vésubie est passé de 1 à 4 mètres en quelques heures. Résultat, Carmen ne peut pas rentrer chez elle. Depuis la nuit dernière, elle dit revivre un cauchemar qui la hante. "Les habitants de Saint-Martin sont très éprouvés. Et on dit qu'on est plus en alerte, mais c'est faux. On est en alerte depuis 2020, donc toutes les fois qu'il y a un orage ou des intempéries comme ça, on est retourné", affirme-t-elle dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

Ce vendredi après-midi, un nouvel éboulement s'est également produit sur un secteur déjà endommagé par la tempête Alex. La zone est risquée. Il faut faire vite pour mettre à l'abri les plus exposés au danger. Les habitants de la rive gauche ont ainsi dû être évacués par les pompiers, agrippés à une corde de survie et munis de gilets de sauvetage. Car les fondations du pont ont été ce matin très endommagées par la tempête.