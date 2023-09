La Grèce en alerte rouge face à des orages et de fortes pluies

En cause, le blocage en Oméga. Ce phénomène atmosphérique va provoquer un blocage impressionnant en Europe, avec une situation calme et exceptionnellement chaude (comme en France) mais aussi des situations très perturbées. Car "ce blocage peut littéralement coincer un anticyclone, ce qui sera le cas dans l'Hexagone avec une intense vague de chaleur toute la semaine, mais aussi prendre au piège, de chaque côté, des zones dépressionnaires très vigoureuses pendant plusieurs jours", explique Météo-France.

L'Espagne a déjà commencé à subir les effets de ce blocage, avec plus de 200 mm de pluie tombés ce dimanche, causant des dégâts considérables. Ces pluies torrentielles ont par ailleurs provoqué la mort d'une personne, tandis que deux autres sont portées disparues. Et depuis ce lundi, c'est au tour de la Grèce d'être confrontée à des précipitations très intenses et stationnaires.