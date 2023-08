Agen, Tarbes, Bergerac... Après la canicule, une chute vertigineuse des températures

D'autres territoires sont encore soumis, vendredi après-midi, à de très fortes chaleurs : la Provence-Alpes-Côte-d'Azur ainsi que la moyenne et basse vallée du Rhône. Si le thermomètre reflue également, la chute est bien plus modeste : entre -1°C et -8°C en 24 heures selon les villes. D'autant que, dans le même temps, l'humidité atteint parfois des sommets près de l'arc méditerranéen. Rendant la situation encore plus inconfortable.

En raison de cette évolution, Météo-France a décidé ce vendredi de mettre fin à la vigilance canicule pour l'ensemble du territoire dans le courant de la soirée. Les prévisionnistes se sont également montrés rassurant à l'endroit des habitants du sud-est encore touchés par les fortes chaleurs. "La baisse des températures se généralise samedi, marquant la fin de cet épisode caniculaire très intense", ont-ils assuré dans leur bulletin de vigilance vendredi.