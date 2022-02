Après La Réunion, le cyclone Batsirai menace Madagascar, qui se prépare au pire

Les habitants de la ville côtière dans l'est de Vatomandry, fatalistes, disent être habitués aux cyclones. "On fait des réserves depuis une semaine, du riz, mais aussi des céréales, car avec les coupures d'électricité, on ne peut plus garder de viande ni de poisson", explique Odette Nirina, 65 ans, hôtelière dans cette cité balnéaire. "J'ai aussi fait des réserves de charbon. Ici, nous sommes habitués aux cyclones", explique-t-elle à l'AFP. Des rafales de plus de 50 km/h, accompagnées de pluies intermittentes s'abattent depuis samedi matin sur Vatomandry.

L'impact du cyclone Batsirai à Madagascar devrait être "considérable", y compris dans les zones qui se remettent encore de la tempête Ana, a mis en garde vendredi un porte-parole du Bureau de coordinations des affaires humanitaires (Ocha) de l'ONU, Jens Laerke. La directrice du Programme alimentaire mondial (PAM) pour Madagascar, Pasqualina Di Sirio, a déclaré, de son côté, anticiper "une crise majeure" sur la grande île, où le cyclone pourrait toucher plus de 600.000 personnes, dont 150.000 déplacées. Pour faire face à la menace, des équipes de recherche et sauvetage ont été placées sur le qui-vive, des stocks de fournitures ont été préparés et des avions se tiennent prêts à intervenir en soutien à la réponse humanitaire.