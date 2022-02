La Réunion : 10.000 personnes toujours sans électricité après le cyclone Batsirai

Classé "cyclone tropical intense", dernier stade avant celui beaucoup plus rare de "cyclone très intense", Batsirai a fait déferler sur les côtes de Maurice et de La Réunion des vents supérieurs à 170 km/h en moyenne, avec des rafales à plus de 220 km/h. Le cyclone a continué sa route et frappé Madagascar dans la nuit de samedi à dimanche, tuant moins 10 personnes et obligeant près de 50 000 autres à quitter leur foyer face aux risques d'inondations, selon les autorités malgaches.