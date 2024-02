Intempéries en Polynésie : nettoyage et réparations des dégâts après les pluies torrentielles

En Polynésie française, l'heure est au bilan, aux réparations et au nettoyage, après plusieurs jours de pluies torrentielles. L'eau a commencé à s'évacuer, mais elle a laissé des chaussées déformées, des voitures emportées et des logements détruits.

Les maisons les plus proches des cours d'eau ont été les plus endommagées par les intempéries. Celle de Vanessa Iriti Yeong-Atin, une habitante de Pirae interrogée dans la vidéo en tête de cet article, n'a pas résisté. En quinze minutes, les murs d'une pièce ont été emportés par les inondations. Il ne reste que les couteaux de cuisine, accrochés au mur. L'évier et la buanderie ont été emportés.

"La rivière a débordé"

Après trois semaines de pluies quotidiennes à Tahiti, les précipitations record de ces derniers jours, sur des sols déjà gorgés d'eau, ont provoqué des éboulements. Des dizaines d'arbres ont été emportés dans les rivières, transformées en torrents. "Des troncs d'arbres ont bloqué au niveau du pont et du tuyau, c'est ce qui a fait que la rivière a débordé", constate Ahuarora Tera, une habitante de la région.

Autour de Papeete, les agents municipaux et les militaires s'activent pour nettoyer les routes et les égouts. Ces inondations n'ont fait aucune victime et la vigilance est désormais levée sur tout l'archipel de la Société.