Avec la météo estivale de ce mois d'octobre, la sécheresse s'aggrave dans le sud de la France

Outre un thermomètre anormalement élevé pour la saison, les précipitations "ont été moins fréquentes qu’à l’ordinaire sur la majeure partie du territoire, en moyenne à ce jour déficitaires de plus de 30%", avec un déficit qui dépasse les 70% sur un axe allant des côtes landaises et basques jusqu'à la région PACA et en Corse, indique Météo France dans un communiqué. Résultat : la sécheresse estivale persiste par endroits et s'aggrave même dans plusieurs régions.

Ainsi, les sols "sont légèrement plus secs que la normale sur Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie", alors qu'en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, l'assèchement correspond "à un état observé habituellement en plein été". Du jamais-vu depuis 1958 en Occitanie, souligne Météo-France. Des sols retrouvent toutefois "un état normal pour cette période de l'année sur les régions Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est et Île-de-France".