La préfecture de Gironde lance une "Alerte baïne sur le littoral du département" pour la journée de vendredi. Elle demande aux nageurs de se baigner uniquement dans les zones surveillées. Chaque année, des nageurs sont emportés dans les courants.

Respecter les règles et ne prendre aucun risque. Voici les consignes données ce jeudi par Etienne Guyot, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et préfet de la Gironde, qui appelle dans un communiqué les personnes qui fréquentent les plages à la plus grande vigilance dans les prochaines heures.

"La journée du vendredi 28 juin 2024 est classée à risque maximal pour les courants de baïnes sur le littoral dans le département de la Gironde", explique-t-il en rappelant que "chaque année, des nageurs sont emportés par des courants marins et se noient.

Des courants très forts attendus vendredi

Vendredi 28 juin, il y aura des courants particulièrement forts qui pourraient facilement entraîner les nageurs vers le large. "Les baigneurs et pratiquants d'une activité nautique qui fréquentent les plages sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence", insiste le préfet. Les autorités demandent aux nageurs de se baigner dans les zones de baignade surveillées, de surveiller les enfants quand ils sont dans l'eau ou qu'ils jouent au bord de l'eau, de tenir compte de sa forme physique et de ne pas surestimer son niveau de natation.

"Un baigneur attentif est un baigneur en sécurité : évitez la baignade et sinon prévenez un proche avant de se baigner, respectez les consignes de sécurité signalées par les drapeaux de baignade, ne vous exposez pas longtemps au soleil et rentrez progressivement dans l'eau, ne buvez pas d'alcool avant la baignade...", souligne la préfecture, qui rappelle qu'en

cas d'urgence, il faut appeler le 112 (gratuit depuis un poste fixe ou mobile).

14 baigneurs morts dans des baïnes en 2023

Piscines naturelles d'apparence anodine, les baïnes sont responsables chaque année de plusieurs noyades. Elles se forment entre la plage et un banc de sable mais leurs forts courants peuvent rapidement entraîner vers le large.

En 2023, quatorze baigneurs sont morts dans des baïnes sur le littoral atlantique, selon la préfecture maritime de l'Atlantique. Et la saison 2024 a débuté avec une première victime le 14 avril au Cap-Ferret (Gironde), lorsqu'un quadragénaire est décédé en se baignant en dépit d'une alerte maximale.