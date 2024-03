Dépression Monica : une mini-tornade provoque des dégâts à Sausset-les-Pins

Après le passage de la tempête Monica, il reste encore huit départements en vigilance orange, notamment le Gard et les Bouches-du-Rhône. Marseille et ses environs ont particulièrement souffert des pluies et du vent. Une mini-tornade a surpris les habitants du Domaine de la Côte Bleue, à Sausset-les-Pins, avec une quinzaine de maisons endommagées.

À Beaucaire (Gard), l'eau continue de monter inexorablement. Conséquence, les autorités ont demandé ce dimanche soir aux habitants de retirer les véhicules des zones inondables. Le Rhône pourrait atteindre six mètres. Dans la commune voisine de Montfrin, il est déjà trop tard : le camping et le stade sont sous l'eau.

Un rideau d'eau coulait à l'intérieur de la maison. Raphaëlle, habitante de Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône)

La dépression Monica a traversé tout l'arc méditerranéen. Plus au sud, dans les Bouches-du-Rhône, elle a frappé sous forme d'une minitornade la nuit dernière, à Sausset-les-Pins, laissant derrière elle arbres déracinés, pare-brise éclatés et une quinzaine de toitures endommagées.

Raphaëlle vit là depuis 27 ans, elle n'avait jamais vu ça. "Quand on est sorti, on a vu le désastre. Un rideau d'eau qui coulait à l'intérieur de la maison. J'ai eu très peur, c'est très impressionnant. Je ne m'attendais pas à ça", raconte-t-elle dans la vidéo en tête de cet article.

Les Marseillais, eux, se sont réveillés ce dimanche matin avec des plages polluées recouvertes de déchets. "Tous les déchets de la ville, en fait, vont dans les égouts avec le vent, le mistral et la pluie et ils finissent dans la mer. Ensuite, avec les vagues, ils finissent sur les plages, sur tout le littoral", explique Eric Akopian, fondateur de l'association "Clean my calanques".

Les sommets n'ont pas été épargnés par la dépression. Le Mont Ventoux est plus que jamais sous la neige. La route qui mène à la station reste fermée ce dimanche soir jusqu'à nouvel ordre.