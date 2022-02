Brésil : au moins 71 morts près de Rio après des pluies diluviennes

En plus des 180 pompiers et 400 militaires sur place, "des équipes spécialisées en recherche et en sauvetage ont été envoyées pour renforcer les opérations de secours, avec l'appui de véhicules 4x4 et de bateaux", ont annoncé les pompiers dans un communiqué.

Le quartier le plus touché de Petropolis est Alto da Serra, une colline que de nombreuses familles descendaient ce mercredi en pleurant, emportant les maigres affaires qu'elles ont pu sauver, ont constaté des journalistes de l'AFP. "Tous les gens dans la rue disent qu'on dirait une zone de guerre", a déclaré Wendel Pio Lourenço, un habitant de 24 ans qui participe depuis la veille aux secours. "J'ai retrouvé une petite fille engloutie dans la boue", dit le jeune homme.

La ville a décrété "l'état de calamité" pour faire face à l'urgence et le gouverneur de l'État brésilien, Claudio Castro, s'est rendu sur place pour apporter son soutien. Le président Jair Bolsonaro, actuellement en visite en Russie, a déclaré sur Twitter avoir demandé à ses ministres d'apporter "une aide immédiate aux victimes". "De Moscou, j'ai appris la tragédie qui a frappé Petropolis [...] Que Dieu réconforte les familles des victimes" a-t-il aussi écrit.