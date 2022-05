Brésil : le bilan des pluies diluviennes franchit la barre des 100 morts

À Jardim Monteverde, à la limite entre Recife et la ville de Jaboatao dos Guararapes, où plusieurs dizaines de personnes ont été ensevelies par une coulée de boue, les recherches ont pris fin, les corps des trois dernières personnes manquant à l'appel ayant été trouvés mercredi. Plus de 6000 personnes de la région de Recife ont perdu leur logement et ont dû être hébergées dans des structures d'accueil, selon le dernier bilan des autorités. L'État d'urgence a été décrété dans 24 municipalités du Pernambouc.

Le président brésilien Jair Bolsonaro a survolé les zones inondées lundi et le gouvernement a débloqué un crédit d'un milliard de réais (environ 198 millions d'euros) pour venir en aide aux sinistrés. Le chef de l'État a été critiqué pour avoir déclaré que ce type de catastrophe était "des choses qui arrivent", après notamment une tragédie similaire qui a fait 233 à Petropolis, près de Rio de Janeiro (sud-est), en février. Ces inondations meurtrières ne sont, en effet, pas les premières à toucher le pays d'Amérique du Sud. En fin d'année dernière, des inondations et glissements de terrain avaient touché l'État de Bahia (nord-est), puis le sud-est du pays, dans les États de Sao Paulo et Minas Gerais en janvier.